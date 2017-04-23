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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Бетис
Сельта - Бетис: обзор матча 23 апреля 2017
Сельта
23.04.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
54'
Д. Брашанац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Бетис
90'
Желтая карточка
А. Сехудо
89'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Д. Брашанац
87'
Замена
Петрос
️️️️
Р. Пардо
86'
Желтая карточка
Р. Наварро
82'
Замена
Р. Кастро
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
М. Диас
81'
80'
Желтая карточка
Д. Себальос
Желтая карточка
Д. Васс
79'
Замена
Д. Васс
️️️️
П. Шейх
79'
71'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
Замена
Х. Кастро
️️️️
К. Планас
63'
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Гуидетти
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
Д. Брашанац
27'
Желтая карточка
Р. Дурмиси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Неманья Радойя
ЛП
24
Папе Шейх
ЦП
19
Хосабед Санчес
АП
21
Марсело Диас
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Хоакин
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
6
Петрос
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
4-3-2-1
1
Альварес
18
Лемос
21
Гомес
21
Планас
14
Ронкалья
22
Радойя
24
Шейх
21
Диас
19
Санчес
10
Бонгонда
11
Гуидетти
3-2-3-1-1
1
Адан
18
Гонсалес
14
Тошка
2
Манди
12
Наварро
22
Дурмиси
14
Пардо
5
Брашанац
25
Себальос
17
Хоакин
15
Алегрия
24
Шейх
10
Васс
10
Васс
24
Шейх
21
Планас
17
Кастро
17
Кастро
21
Планас
11
Гуидетти
12
Бове
12
Бове
11
Гуидетти
14
Пардо
6
Петрос
6
Петрос
14
Пардо
5
Брашанац
16
Сехудо
16
Сехудо
5
Брашанац
17
Хоакин
24
Кастро
24
Кастро
17
Хоакин
Остались в запасе
Сельта
Бетис
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сельта - Бетис
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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