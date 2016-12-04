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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сельта
Бетис - Сельта: обзор матча 04 декабря 2016
Бетис
04.12.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 3
Завершен
Сельта
41'
Р. Кастро (П)
53'
А. Санабрия
73'
Г. Пеццелла
15'
Я. Аспас
62'
Я. Аспас
85'
Ф. Ронкалья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Сельта
Вторая желтая
Петрос
90'
+2
90'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
Г. Пеццелла
90'
85'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Ронкалья
Пас отдал
Д. Васс
84'
Замена
Д. Росси
️️️️
Т. Бонгонда
Желтая карточка
Ф. Гутьеррес
77'
77'
Замена
П. Систо
️️️️
М. Диас
ГОЛ! 3:2!
Г. Пеццелла
Пас отдал
Хоакин
73'
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Р. Донк
70'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Санабрия
62'
62'
ГОЛ! 2:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Т. Бонгонда
Желтая карточка
А. Санабрия
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Санабрия
Пас отдал
Р. Кастро
53'
52'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Н. Радойя
Замена
Р. Наварро
️️️️
Б. Гонсалес
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Кастро
41'
Желтая карточка
Петрос
25'
15'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Д. Васс
Желтая карточка
Р. Донк
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
39
Хосе Карлос
ЦЗ
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
4
Райан Донк
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-1-3-2
1
Адан
22
Дурмиси
18
Гонсалес
39
Карлос
2
Пеццелла
6
Петрос
25
Себальос
4
Донк
16
Сехудо
24
Кастро
19
Санабрия
4-1-2-2-1
36
Бланко
14
Ронкалья
3
Фонтас
22
Кабрал
17
Кастро
21
Диас
22
Радойя
10
Васс
10
Бонгонда
19
Эрнандес
10
Аспас
18
Гонсалес
12
Наварро
12
Наварро
18
Гонсалес
4
Донк
21
Гутьеррес
21
Гутьеррес
4
Донк
19
Санабрия
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Санабрия
21
Диас
77
Систо
77
Систо
21
Диас
22
Радойя
14
Орельяна
14
Орельяна
22
Радойя
10
Бонгонда
25
Росси
25
Росси
10
Бонгонда
Остались в запасе
Бетис
Сельта
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Бетис - Сельта
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Бенито Вильямарин
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