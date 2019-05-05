Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крис Лев - статистика

Завершил карьеру
16 апреля 1989 (37), Плауэн
#15 | Защитник
175 см | 68 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
24
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
05.05.2019
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
5 : 0
26.04.2019
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
20.04.2019
Уотфорд
Был в запасе
90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
4 : 0
13.04.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 4
06.04.2019
Лестер
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
30.03.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
4 : 3
16.03.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
09.03.2019
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон
1 : 0
02.03.2019
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
26.02.2019
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл
2 : 0
23.02.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
5 : 0
02.02.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
29.01.2019
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
20.01.2019
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Кардифф
0 : 0
12.01.2019
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
02.01.2019
Бернли
71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Фулхэм
1 : 0
29.12.2018
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
26.12.2018
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
22.12.2018
Саутгемптон
1' - 46'
11'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
15.12.2018
Ньюкасл
1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
1 : 0
08.12.2018
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
10.11.2018
Вест Хэм
1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
05.11.2018
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
3 : 0
27.10.2018
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
20.10.2018
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Бернли
1 : 1
06.10.2018
Хаддерсфилд Таун
1' - 86'
66'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
29.09.2018
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Лестер
3 : 1
22.09.2018
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
15.09.2018
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Эвертон
1 : 1
01.09.2018
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
25.08.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
6 : 1
19.08.2018
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
11.08.2018
Челси
1' - 71'
Главные новости
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
1
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
3
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
2
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
13
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
7
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+