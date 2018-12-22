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Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон: обзор матча 22 декабря 2018
Хаддерсфилд Таун
22.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Саутгемптон
58'
Ф. Биллинг
15'
Н. Редмонд
42'
Д. Ингс (П)
71'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон
86'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
84'
Желтая карточка
Д. Стивенс
Замена
К. Куанер
️️️️
И. Мбенза
81'
79'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Я. Валери
71'
ГОЛ! 1:3!
М. Обафеми
Пас отдал
Н. Редмонд
69'
Замена
М. Лемина
️️️️
С. Армстронг
65'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Ингс
Замена
Э. Качунга
️️️️
Ж. Бакуна
65'
Желтая карточка
Занка
63'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Биллинг
Пас отдал
С. Мунье
58'
52'
Желтая карточка
Я. Валери
Замена
Э. Дурм
️️️️
К. Лев
46'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Ингс
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Редмонд
Пас отдал
П. Хейбьерг
Желтая карточка
К. Лев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Элиас Качунга
ПВ
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
2
Кейн Рэмси
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
3-2-4-1
1
Лоссль
5
Конголо
26
Шиндлер
94
Хадергьонай
15
Лев
25
Занка
7
Бакуна
7
Мбенза
10
Притчард
8
Биллинг
9
Мунье
3-2-4-1
29
МакКарти
5
Беднарек
4
Йошида
23
Вестергор
7
Валери
23
Таргетт
21
Ромеу
23
Хейбьерг
27
Редмонд
17
Армстронг
28
Ингс
7
Бакуна
10
Качунга
10
Качунга
7
Бакуна
15
Лев
37
Дурм
37
Дурм
15
Лев
7
Мбенза
23
Куанер
23
Куанер
7
Мбенза
7
Валери
5
Стивенс
5
Стивенс
7
Валери
17
Армстронг
99
Лемина
99
Лемина
17
Армстронг
28
Ингс
21
Обафеми
21
Обафеми
28
Ингс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон
27
Адама Дьякаби
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
2
Кейн Рэмси
ЦП
1
Ангус Ганн
ВР
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
1
Ангус Ганн
ВР
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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