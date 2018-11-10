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Хаддерсфилд Таун - Вест Хэм
Хаддерсфилд Таун - Вест Хэм: обзор матча 10 ноября 2018
Хаддерсфилд Таун
10.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
6'
А. Притчард
74'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Вест Хэм
Замена
Л. Депуатр
️️️️
С. Мунье
89'
74'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Андерсон
73'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Замена
И. Мбенза
️️️️
А. Притчард
72'
64'
Замена
М. Антонио
️️️️
П. Мба Обьянг
46'
Замена
Чичарито
️️️️
Г. Диангана
Замена
Э. Дурм
️️️️
К. Лев
45'
Желтая карточка
Занка
36'
17'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
ГОЛ! 1:0!
А. Притчард
Пас отдал
Д. Хогг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
2
Том Смит
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
3-2-4-1
1
Лоссль
94
Хадергьонай
5
Конголо
25
Занка
15
Лев
26
Шиндлер
13
Муй
8
Биллинг
10
Притчард
6
Хогг
9
Мунье
4-1-3-1-1
22
Фабиански
5
Сабалета
2
Бальбуэна
6
Диоп
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
19
Диангана
14
Мба Обьянг
7
Андерсон
7
Арнаутович
15
Лев
37
Дурм
37
Дурм
15
Лев
10
Притчард
7
Мбенза
7
Мбенза
10
Притчард
9
Мунье
29
Депуатр
29
Депуатр
9
Мунье
5
Сабалета
2
Фредерикс
2
Фредерикс
5
Сабалета
19
Диангана
14
Чичарито
14
Чичарито
19
Диангана
14
Мба Обьянг
18
Антонио
18
Антонио
14
Мба Обьянг
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Вест Хэм
2
Том Смит
ПЗ
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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