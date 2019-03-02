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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Хаддерсфилд Таун
Брайтон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 02 марта 2019
Брайтон
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
79'
Ф. Андоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Ф. Андоне
80'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андоне
Пас отдал
А. Кноккарт
79'
63'
Желтая карточка
С. Мунье
58'
Желтая карточка
А. Муй
Желтая карточка
Г. Мюррэй
45'
+2
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
4-3-2-1
13
Райан
13
Бернардо
25
Даффи
5
Данк
33
Монтойя
24
Проппер
16
Стивенс
28
Биссума
93
Кноккарт
11
Джаханбакш
39
Мюррэй
4-4-2
1
Лоссль
37
Дурм
5
Конголо
4
Горенц-Станкович
26
Шиндлер
6
Хогг
8
Биллинг
10
Притчард
7
Бакуна
9
Грант
9
Мунье
Остались в запасе
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Брайтон - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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