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Лестер - Хаддерсфилд Таун
Лестер - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 22 сентября 2018
Лестер
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
19'
К. Ихеначо
66'
Д. Мэддисон
75'
Д. Варди
5'
Занка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 3:1!
Д. Варди
Пас отдал
К. Ихеначо
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мэддисон
66'
47'
Желтая карточка
Т. Конголо
Желтая карточка
Р. Геззаль
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Варди
19'
Желтая карточка
О. Ндиди
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
Занка
Пас отдал
Л. Депуатр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
5
Магуайр
12
Амарти
4
Ндиди
6
Менди
18
Геззаль
10
Мэддисон
9
Варди
17
Ихеначо
3-2-3-1-1
1
Лоссль
5
Конголо
26
Шиндлер
25
Занка
37
Дурм
15
Лев
3
ван Ла Парра
13
Муй
8
Биллинг
10
Качунга
29
Депуатр
Остались в запасе
Лестер
Хаддерсфилд Таун
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
27
Адама Дьякаби
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Лестер - Хаддерсфилд Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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