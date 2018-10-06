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Бернли - Хаддерсфилд Таун
Бернли - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 06 октября 2018
Бернли
06.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
20'
С. Воукс
66'
К. Шиндлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
М. Лоутон
90'
+3
Замена
М. Выдра
️️️️
С. Воукс
90'
86'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
К. Лев
76'
Желтая карточка
Занка
Желтая карточка
Б. Ми
74'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Э. Вествуд
73'
66'
ГОЛ! 1:1!
К. Шиндлер
Пас отдал
К. Лев
Замена
К. Вуд
️️️️
Э. Барнс
61'
59'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Р. ван Ла Парра
59'
Замена
С. Мунье
️️️️
Л. Депуатр
58'
Желтая карточка
Л. Депуатр
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бернли
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-1-3-2
1
Харт
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
12
Леннон
4
Корк
7
Гудмундссон
19
Воукс
35
Барнс
4-5-1
1
Лоссль
37
Дурм
25
Занка
15
Лев
26
Шиндлер
13
Муй
8
Биллинг
3
ван Ла Парра
10
Притчард
6
Хогг
29
Депуатр
8
Вествуд
29
Хендрик
29
Хендрик
8
Вествуд
19
Воукс
11
Выдра
11
Выдра
19
Воукс
35
Барнс
9
Вуд
9
Вуд
35
Барнс
15
Лев
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
15
Лев
3
ван Ла Парра
7
Мбенза
7
Мбенза
3
ван Ла Парра
29
Депуатр
9
Мунье
9
Мунье
29
Депуатр
Остались в запасе
Бернли
Хаддерсфилд Таун
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
10
Элиас Качунга
ПВ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Бернли - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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