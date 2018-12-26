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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
Манчестер Юнайтед - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 26 декабря 2018
Манчестер Юнайтед
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
28'
Н. Матич
64'
П. Погба
78'
П. Погба
88'
Занка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
88'
ГОЛ! 3:1!
Занка
Пас отдал
С. Мунье
ГОЛ! 3:0!
П. Погба
Пас отдал
Д. Лингард
78'
ГОЛ! 2:0!
П. Погба
Пас отдал
А. Эррера
64'
Желтая карточка
Фред
30'
ГОЛ! 1:0!
Н. Матич
28'
23'
Желтая карточка
Э. Качунга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-1-2-3
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
4
Джонс
2
Далот
18
Матич
8
Погба
7
Фред
77
Лингард
64
Мата
9
Рэшфорд
3-2-3-1-1
1
Лоссль
94
Хадергьонай
26
Шиндлер
5
Конголо
37
Дурм
25
Занка
10
Притчард
8
Биллинг
7
Мбенза
10
Качунга
29
Депуатр
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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