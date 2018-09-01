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Эвертон - Хаддерсфилд Таун
Эвертон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 01 сентября 2018
Эвертон
01.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
36'
Д. Калверт-Льюин
34'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Хаддерсфилд Таун
90'
+2
Замена
Л. Депуатр
️️️️
С. Мунье
89'
Желтая карточка
Занка
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
86'
76'
Замена
Э. Дурм
️️️️
Ф. Хадергьонай
Замена
У. Ниасс
️️️️
Л. Динь
76'
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Г. Сигурдссон
76'
73'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
Желтая карточка
Т. Дэвис
63'
60'
Замена
Э. Качунга
️️️️
А. Дьякаби
Замена
А. Лукман
️️️️
Т. Уолкотт
57'
Желтая карточка
М. Холгейт
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Л. Динь
36'
34'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Биллинг
4'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
12
Люка Динь
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Хаддерсфилд Таун
94
Флоран Хадергьонай
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
13
Аарон Муй
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-1-1-2-2
12
Динь
4
Зума
27
Холгейт
23
Коулмен
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
23
Тосун
9
Калверт-Льюин
4-3-1-1
94
Хадергьонай
15
Лев
26
Шиндлер
5
Конголо
25
Занка
13
Муй
8
Биллинг
3
ван Ла Парра
27
Дьякаби
9
Мунье
32
Уолкотт
11
Лукман
11
Лукман
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
3
Бэйнс
3
Бэйнс
10
Сигурдссон
12
Динь
14
Ниасс
14
Ниасс
12
Динь
27
Дьякаби
10
Качунга
10
Качунга
27
Дьякаби
94
Хадергьонай
37
Дурм
37
Дурм
94
Хадергьонай
9
Мунье
29
Депуатр
29
Депуатр
9
Мунье
Остались в запасе
Эвертон
Хаддерсфилд Таун
26
Киран Доуэлл
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
1
Райан Шофилд
ВР
10
Алекс Притчард
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
10
Алекс Притчард
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Эвертон - Хаддерсфилд Таун
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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