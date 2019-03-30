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Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун
Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 30 марта 2019
Кристал Пэлас
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
76'
Л. Миливойевич (П)
88'
П. ван Анхолт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун
90'
+4
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
А. Притчард
ГОЛ! 2:0!
П. ван Анхолт
Пас отдал
В. Заа
88'
80'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Ж. Бакуна
80'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Лев
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Э. Таунсенд
80'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Миливойевич
76'
Замена
К. Бентеке
️️️️
М. Батшуайи
73'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
М. Майер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
4-2-3-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
5
Томкинс
24
Данн
29
Ван-Биссака
27
Шлупп
19
Миливойевич
10
Заа
7
Майер
25
Таунсенд
44
Батшуайи
3-2-4-1
29
Хамер
26
Шиндлер
5
Конголо
15
Лев
37
Дурм
2
Смит
7
Бакуна
6
Хогг
13
Муй
10
Притчард
9
Грант
25
Таунсенд
8
Куяте
8
Куяте
25
Таунсенд
7
Майер
11
МакАртур
11
МакАртур
7
Майер
44
Батшуайи
20
Бентеке
20
Бентеке
44
Батшуайи
7
Бакуна
10
Качунга
10
Качунга
7
Бакуна
10
Притчард
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
10
Притчард
15
Лев
19
Уильямс
19
Уильямс
15
Лев
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Хаддерсфилд Таун
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
11
Аарон Роу
ЦП
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
11
Аарон Роу
ЦП
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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