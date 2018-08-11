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Хаддерсфилд Таун - Челси
Хаддерсфилд Таун - Челси: обзор матча 11 августа 2018
Хаддерсфилд Таун
11.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Челси
34'
Н. Канте
45'
Жоржиньо (П)
80'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Челси
Желтая карточка
Т. Конголо
83'
81'
Замена
В. Мозес
️️️️
Педро
80'
ГОЛ! 0:3!
Педро
Пас отдал
Э. Азар
76'
Замена
Э. Азар
️️️️
Виллиан
Замена
А. Дьякаби
️️️️
К. Лев
71'
69'
Желтая карточка
Д. Луис
68'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Р. Баркли
Замена
Л. Депуатр
️️️️
А. Притчард
46'
Желтая карточка
К. Шиндлер
45'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Жоржиньо
34'
ГОЛ! 0:1!
Н. Канте
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-4-1
29
Хамер
5
Конголо
26
Шиндлер
25
Занка
94
Хадергьонай
15
Лев
8
Биллинг
13
Муй
6
Хогг
10
Притчард
9
Мунье
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
4
Луис
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
6
Баркли
21
Жоржиньо
9
Педро
10
Виллиан
21
Мората
15
Лев
27
Дьякаби
27
Дьякаби
15
Лев
10
Притчард
29
Депуатр
29
Депуатр
10
Притчард
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
9
Педро
11
Мозес
11
Мозес
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
10
Азар
10
Виллиан
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Челси
2
Том Смит
ПЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
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