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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Хаддерсфилд Таун
Челси - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 02 февраля 2019
Челси
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
5 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
16'
Г. Игуаин
45+1'
Э. Азар (П)
66'
Э. Азар
69'
Г. Игуаин
86'
Д. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 5:0!
Д. Луис
Пас отдал
Виллиан
86'
ГОЛ! 4:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Н. Канте
69'
ГОЛ! 3:0!
Э. Азар
Пас отдал
Р. Баркли
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Азар
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Н. Канте
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
13
Аарон Муй
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Ян Зиверт
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
15
Кристенсен
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
6
Баркли
21
Жоржиньо
10
Азар
10
Виллиан
9
Игуаин
4-4-2
1
Лоссль
2
Смит
5
Конголо
15
Лев
26
Шиндлер
7
Бакуна
8
Биллинг
7
Мбенза
13
Муй
10
Качунга
27
Дьякаби
Остались в запасе
Челси
Хаддерсфилд Таун
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Челси - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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