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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
Фулхэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 29 декабря 2018
Фулхэм
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
90+1'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Сессеньон
90'
+1
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Л. Вьетто
77'
69'
Желтая карточка
Д. Хогг
65'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
А. Притчард
65'
Замена
Э. Качунга
️️️️
С. Мунье
Желтая карточка
С. Кристи
64'
Замена
А. Камара
️️️️
Э. Моусон
46'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
Ж. Мишель Сери
46'
Желтая карточка
Д. Одои
44'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-2-2-2
15
Серхио Рико
3
Рим
29
Кристи
12
Чамберс
23
Брайан
3
Одои
14
Сери
10
Кэрни
10
Вьетто
9
Митрович
3-2-3-1
1
Лоссль
94
Хадергьонай
25
Занка
15
Лев
37
Дурм
5
Конголо
10
Притчард
6
Хогг
8
Биллинг
9
Мунье
10
Вьетто
30
Сессеньон
30
Сессеньон
10
Вьетто
14
Сери
23
Ле Марша
23
Ле Марша
14
Сери
26
Моусон
33
Камара
33
Камара
26
Моусон
9
Мунье
10
Качунга
10
Качунга
9
Мунье
10
Притчард
29
Депуатр
29
Депуатр
10
Притчард
Остались в запасе
Фулхэм
Хаддерсфилд Таун
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Фулхэм - Хаддерсфилд Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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