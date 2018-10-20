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Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль: обзор матча 20 октября 2018
Хаддерсфилд Таун
20.10.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
24'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Д. Хогг
90'
+2
77'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Милнер
76'
Желтая карточка
Д. Старридж
Замена
С. Мунье
️️️️
Ф. Биллинг
70'
69'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
А. Лаллана
Замена
И. Мбенза
️️️️
Ф. Хадергьонай
69'
46'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Хендерсон
36'
Желтая карточка
А. Лаллана
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Д. Шакири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-4-1
1
Лоссль
94
Хадергьонай
15
Лев
25
Занка
26
Шиндлер
37
Дурм
13
Муй
8
Биллинг
10
Притчард
6
Хогг
29
Депуатр
4-2-3-1
1
Алиссон
6
Ловрен
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Шакири
10
Лаллана
10
Салах
15
Старридж
6
Хогг
27
Дьякаби
27
Дьякаби
6
Хогг
94
Хадергьонай
7
Мбенза
7
Мбенза
94
Хадергьонай
8
Биллинг
9
Мунье
9
Мунье
8
Биллинг
14
Хендерсон
23
Вейналдум
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Лаллана
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Лаллана
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ливерпуль
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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