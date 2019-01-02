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Хаддерсфилд Таун - Бернли
Хаддерсфилд Таун - Бернли: обзор матча 02 января 2019
Хаддерсфилд Таун
02.01.2019, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
33'
С. Мунье
40'
К. Вуд
74'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бернли
90'
+3
Желтая карточка
Т. Хитон
90'
+2
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Э. Барнс
90'
Красная карточка
Р. Брэди
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Э. Дурм
83'
78'
Желтая карточка
К. Вуд
74'
ГОЛ! 1:2!
Э. Барнс
Пас отдал
Э. Вествуд
Замена
К. Лев
️️️️
Ф. Хадергьонай
71'
63'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Макнил
59'
Замена
М. Лоутон
️️️️
Ф. Бардсли
Замена
Э. Дурм
️️️️
А. Притчард
44'
Вторая желтая
К. Шиндлер
41'
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
ГОЛ! 1:0!
С. Мунье
Пас отдал
И. Мбенза
33'
31'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
К. Шиндлер
30'
14'
Желтая карточка
Б. Ми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
26
Шиндлер
94
Хадергьонай
25
Занка
5
Конголо
6
Хогг
10
Притчард
7
Мбенза
8
Биллинг
10
Качунга
9
Мунье
4-1-2-1-2
22
Хитон
27
Бардсли
15
Ми
6
Тарковски
18
Тэйлор
8
Вествуд
7
Гудмундссон
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
94
Хадергьонай
15
Лев
15
Лев
94
Хадергьонай
10
Притчард
37
Дурм
37
Дурм
10
Притчард
Дурм
29
Депуатр
29
Депуатр
Дурм
27
Бардсли
38
Лоутон
38
Лоутон
27
Бардсли
11
Макнил
11
Брэди
11
Брэди
11
Макнил
35
Барнс
29
Хендрик
29
Хендрик
35
Барнс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бернли
27
Адама Дьякаби
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бернли
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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