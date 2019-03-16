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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Хаддерсфилд Таун
Вест Хэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 16 марта 2019
Вест Хэм
16.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
4 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
15'
М. Нобл (П)
75'
А. Огбонна
84'
Чичарито
90+1'
Чичарито
17'
Ж. Бакуна
30'
К. Грант
65'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 4:3!
Чичарито
Пас отдал
Ф. Андерсон
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
Чичарито
Пас отдал
С. Насри
84'
78'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
ГОЛ! 2:3!
А. Огбонна
Пас отдал
А. Крессуэлл
75'
74'
Желтая карточка
А. Притчард
70'
Замена
С. Мунье
️️️️
К. Грант
Замена
Лукас
️️️️
М. Арнаутович
68'
67'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Ж. Бакуна
65'
ГОЛ! 1:3!
К. Грант
Пас отдал
Т. Конголо
Замена
С. Насри
️️️️
М. Нобл
59'
55'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
А. Роу
Замена
Чичарито
️️️️
М. Антонио
46'
30'
ГОЛ! 1:2!
К. Грант
17'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бакуна
Пас отдал
А. Муй
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Нобл
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
5
Сабалета
41
Райс
16
Нобл
7
Андерсон
22
Ланзини
7
Арнаутович
18
Антонио
3-2-4-1
1
Лоссль
5
Конголо
15
Лев
4
Горенц-Станкович
37
Дурм
2
Смит
10
Притчард
7
Бакуна
13
Муй
11
Роу
9
Грант
16
Нобл
14
Насри
14
Насри
16
Нобл
18
Антонио
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Антонио
7
Арнаутович
7
Лукас
7
Лукас
7
Арнаутович
7
Бакуна
40
Панчеон
40
Панчеон
7
Бакуна
11
Роу
8
Биллинг
8
Биллинг
11
Роу
9
Грант
9
Мунье
9
Мунье
9
Грант
Остались в запасе
Вест Хэм
Хаддерсфилд Таун
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Вест Хэм - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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