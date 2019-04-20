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Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
Хаддерсфилд Таун - Уотфорд: обзор матча 20 апреля 2019
Хаддерсфилд Таун
20.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
90+3'
К. Грант
5'
Ж. Деулофеу
80'
Ж. Деулофеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
ГОЛ! 1:2!
К. Грант
Пас отдал
К. Лев
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Дукуре
80'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
Ж. Бакуна
24'
Желтая карточка
Д. Хогг
19'
17'
Желтая карточка
Э. Капу
5'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Деулофеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
2
Смит
26
Шиндлер
5
Конголо
37
Дурм
7
Мбенза
7
Бакуна
6
Хогг
13
Муй
10
Качунга
9
Мунье
4-1-3-2
12
Фостер
17
Фемения
5
Мариаппа
20
Кэткарт
25
Масина
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
12
Сема
45
Грэй
10
Деулофеу
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Уотфорд
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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