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АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Лестер
Хаддерсфилд Таун - Лестер: обзор матча 06 апреля 2019
Хаддерсфилд Таун
06.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 4
Завершен
Лестер
52'
А. Муй (П)
24'
Ю. Тилеманс
48'
Д. Варди
79'
Д. Мэддисон
84'
Д. Варди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Лестер
Желтая карточка
Т. Конголо
84'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Д. Варди
79'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мэддисон
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Муй
52'
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Перейра
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
40'
24'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
Д. Хогг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-2-3-1
29
Хамер
26
Шиндлер
5
Конголо
4
Горенц-Станкович
15
Лев
37
Дурм
6
Хогг
10
Притчард
13
Муй
9
Грант
4-3-2-1
1
Шмейхель
21
Перейра
5
Морган
2
Сеюнджу
33
Чилвел
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
10
Грей
9
Варди
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Лестер
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Лестер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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