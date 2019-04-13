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Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун
Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 13 апреля 2019
Тоттенхэм
13.04.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
4 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
24'
В. Ваньяма
27'
Л. Моура
87'
Л. Моура
90+3'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун
90'
+4
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Ж. Бакуна
ГОЛ! 4:0!
Л. Моура
Пас отдал
Х. Сон
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Л. Моура
Пас отдал
К. Эриксен
87'
Замена
Х. Сон
️️️️
Ф. Льоренте
87'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Я. Вертонген
85'
82'
Замена
А. Муй
️️️️
Й. Горенц-Станкович
Желтая карточка
Я. Вертонген
76'
Замена
О. Скипп
️️️️
М. Сиссоко
74'
69'
Замена
С. Мунье
️️️️
Э. Дурм
66'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
Желтая карточка
Х. Фойт
60'
45'
Желтая карточка
К. Лев
ГОЛ! 2:0!
Л. Моура
Пас отдал
М. Сиссоко
27'
ГОЛ! 1:0!
В. Ваньяма
Пас отдал
Ф. Льоренте
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
6
Санчес
14
Вертонген
2
Уокер-Питерс
4
Дэвис
8
Фойт
2
Ваньяма
17
Сиссоко
24
Эриксен
7
Моура
12
Льоренте
3-2-2-1-1
29
Хамер
5
Конголо
4
Горенц-Станкович
15
Лев
37
Дурм
94
Хадергьонай
7
Бакуна
6
Хогг
10
Качунга
9
Грант
17
Сиссоко
34
Скипп
34
Скипп
17
Сиссоко
14
Вертонген
3
Роуз
3
Роуз
14
Вертонген
12
Льоренте
7
Сон
7
Сон
12
Льоренте
4
Горенц-Станкович
13
Муй
13
Муй
4
Горенц-Станкович
7
Бакуна
19
Уильямс
19
Уильямс
7
Бакуна
37
Дурм
9
Мунье
9
Мунье
37
Дурм
Остались в запасе
Тоттенхэм
Хаддерсфилд Таун
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
25
Занка
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
25
Занка
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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