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Хаддерсфилд Таун - Борнмут
Хаддерсфилд Таун - Борнмут: обзор матча 09 марта 2019
Хаддерсфилд Таун
09.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Борнмут
20'
К. Уилсон
66'
Р. Фрейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Борнмут
Желтая карточка
А. Муй
90'
87'
Желтая карточка
Р. Фрейзер
66'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фрейзер
Пас отдал
К. Уилсон
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
56'
Желтая карточка
Э. Качунга
38'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Р. Фрейзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
25
Занка
26
Шиндлер
4
Горенц-Станкович
37
Дурм
7
Бакуна
8
Биллинг
10
Притчард
13
Муй
10
Качунга
9
Мунье
4-2-2-2
1
Боруц
2
Мефам
15
Аке
21
Дэниелс
15
Смит
8
Лерма
16
Сурман
7
Брукс
10
Фрейзер
9
Уилсон
7
Кинг
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Борнмут
29
Бен Хамер
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Борнмут
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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