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Уотфорд - Хаддерсфилд Таун
Уотфорд - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 27 октября 2018
Уотфорд
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
10'
Р. Перейра
19'
Ж. Деулофеу
80'
И. Саксесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Хаддерсфилд Таун
86'
Желтая карточка
А. Муй
Замена
К. Кабаселе
️️️️
К. Кэткарт
85'
Замена
А. Грэй
️️️️
И. Саксесс
83'
ГОЛ! 3:0!
И. Саксесс
Пас отдал
К. Фемения
80'
78'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Ф. Биллинг
Желтая карточка
А. Масина
68'
Замена
К. Сема
️️️️
Ж. Деулофеу
65'
63'
Замена
С. Мунье
️️️️
И. Мбенза
63'
Замена
Р. Собхи
️️️️
Л. Депуатр
34'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
ГОЛ! 2:0!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Э. Капу
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
Пас отдал
А. Масина
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Масина
5
Мариаппа
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
90
Саксесс
4-5-1
1
Лоссль
37
Дурм
25
Занка
15
Лев
26
Шиндлер
7
Мбенза
6
Хогг
8
Биллинг
10
Притчард
13
Муй
29
Депуатр
10
Деулофеу
12
Сема
12
Сема
10
Деулофеу
20
Кэткарт
27
Кабаселе
27
Кабаселе
20
Кэткарт
90
Саксесс
45
Грэй
45
Грэй
90
Саксесс
8
Биллинг
7
Бакуна
7
Бакуна
8
Биллинг
29
Депуатр
10
Собхи
10
Собхи
29
Депуатр
7
Мбенза
9
Мунье
9
Мунье
7
Мбенза
Остались в запасе
Уотфорд
Хаддерсфилд Таун
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Уотфорд - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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