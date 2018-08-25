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Хаддерсфилд Таун - Кардифф
Хаддерсфилд Таун - Кардифф: обзор матча 25 августа 2018
Хаддерсфилд Таун
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Кардифф
Замена
Л. Депуатр
️️️️
С. Мунье
80'
75'
Замена
Б. Рид
️️️️
В. Камараса
Замена
И. Мбенза
️️️️
А. Дьякаби
68'
Красная карточка
Д. Хогг
63'
63'
Желтая карточка
Г. Артер
59'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Зохоре
Замена
Й. Лоссль
️️️️
Б. Хамер
13'
10'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
4-4-1-1
29
Хамер
5
Конголо
25
Занка
94
Хадергьонай
26
Шиндлер
6
Хогг
13
Муй
3
ван Ла Парра
8
Биллинг
27
Дьякаби
9
Мунье
4-4-2
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
12
Беннетт
23
Моррисон
32
Роллс
6
Камараса
11
Мендес-Лэйнг
31
Артер
23
Мерфи
7
Зохоре
29
Хамер
1
Лоссль
1
Лоссль
29
Хамер
27
Дьякаби
7
Мбенза
7
Мбенза
27
Дьякаби
9
Мунье
29
Депуатр
29
Депуатр
9
Мунье
11
Мендес-Лэйнг
13
Патерсон
13
Патерсон
11
Мендес-Лэйнг
6
Камараса
14
Рид
14
Рид
6
Камараса
7
Зохоре
25
Уорд
25
Уорд
7
Зохоре
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Кардифф
2
Том Смит
ПЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Кардифф
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Джон Смит'с
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