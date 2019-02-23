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Ньюкасл - Хаддерсфилд Таун
Ньюкасл - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 23 февраля 2019
Ньюкасл
23.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
46'
Х. Саломон Рондон
52'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
М. Ритчи
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Перес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
52'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Хэйден
46'
Желтая карточка
Д. Йедлин
27'
20'
Красная карточка
Т. Смит
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
5
Шер
24
Ласселлс
24
Лежен
30
Ритчи
2
Йедлин
8
Лонгстафф
14
Хэйден
10
Альмирон
23
Рондон
22
Перес
4-4-1-1
1
Лоссль
2
Смит
26
Шиндлер
15
Лев
25
Занка
13
Муй
6
Хогг
7
Бакуна
40
Панчеон
10
Качунга
29
Депуатр
Остались в запасе
Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун
29
Роберт Кенеди
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Ньюкасл - Хаддерсфилд Таун
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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