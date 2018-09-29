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Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм
Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм: обзор матча 29 сентября 2018
Хаддерсфилд Таун
29.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
25'
Г. Кейн
34'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм
Желтая карточка
Ф. Биллинг
86'
81'
Желтая карточка
Г. Уинкс
67'
Желтая карточка
Д. Роуз
Желтая карточка
Занка
44'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Кейн
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Триппьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Тоттенхэм
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-4-1
1
Лоссль
26
Шиндлер
25
Занка
15
Лев
5
Конголо
37
Дурм
10
Притчард
13
Муй
6
Хогг
8
Биллинг
29
Депуатр
3-2-1-2-1
13
Газзанига
6
Санчес
14
Вертонген
15
Дайер
2
Триппьер
3
Роуз
8
Дембеле
7
Моура
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Тоттенхэм
2
Том Смит
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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