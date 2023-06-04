Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Диего Лопес
Статистика
Диего Лопес - статистика
Завершил карьеру
3 ноября 1981 (44), Парадела
#13 | Вратарь
196 см | 87 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
3 : 0
04.06.2023
Райо Вальекано
85' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.05.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
3 : 1
15.05.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2 : 1
04.05.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
4 : 0
29.04.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 1
26.04.2023
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
22.04.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
2 : 1
14.04.2023
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
1 : 2
09.04.2023
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
1 : 1
03.04.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
2 : 2
18.03.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3 : 0
11.03.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 0
05.03.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
1 : 0
25.02.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1 : 1
19.02.2023
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
1 : 1
12.02.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.02.2023
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
0 : 1
30.01.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 2
21.01.2023
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0 : 1
14.01.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 2
08.01.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Жирона
2 : 2
29.12.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
0 : 0
10.11.2022
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
3 : 2
07.11.2022
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 1
29.10.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
5 : 1
22.10.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 1
18.10.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
0 : 0
14.10.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
3 : 1
08.10.2022
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2 : 1
03.10.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
3 : 2
17.09.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
0 : 0
13.08.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Главные новости
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
3
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
3
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
12
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
30
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+