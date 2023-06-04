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Диего Лопес - статистика

Завершил карьеру
3 ноября 1981 (44), Парадела
#13 | Вратарь
196 см | 87 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
3 : 0
04.06.2023
Райо Вальекано
85' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.05.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
3 : 1
15.05.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2 : 1
04.05.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
4 : 0
29.04.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 1
26.04.2023
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
22.04.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
2 : 1
14.04.2023
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
1 : 2
09.04.2023
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
1 : 1
03.04.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
2 : 2
18.03.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3 : 0
11.03.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 0
05.03.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
1 : 0
25.02.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1 : 1
19.02.2023
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
1 : 1
12.02.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.02.2023
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
0 : 1
30.01.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 2
21.01.2023
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0 : 1
14.01.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 2
08.01.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Жирона
2 : 2
29.12.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
0 : 0
10.11.2022
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
3 : 2
07.11.2022
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 1
29.10.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
5 : 1
22.10.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 1
18.10.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
0 : 0
14.10.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
3 : 1
08.10.2022
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2 : 1
03.10.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
3 : 2
17.09.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
0 : 0
13.08.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
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