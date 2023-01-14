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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Райо Вальекано
Вальядолид - Райо Вальекано: обзор матча 14 января 2023
Вальядолид
14.01.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
65'
И. Палазон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Райо Вальекано
90'
+4
Замена
А. Мумин
️️️️
О. Валентин
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
К. Перес
83'
80'
Желтая карточка
И. Палазон
76'
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
75'
Желтая карточка
С. Камельо
75'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
65'
ГОЛ! 0:1!
И. Палазон
Пас отдал
А. Гарсия
Замена
М. Мальса
️️️️
И. Санчес
61'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Мончу
61'
59'
Замена
О. Трехо
️️️️
У. Лопес
Замена
О. Плано
️️️️
С. Гвардиола
46'
Желтая карточка
С. Гвардиола
45'
+4
33'
Пенальти не реализован!
И. Палазон
Желтая карточка
Мончу
32'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Р. Кенеди
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Мончу
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
4-2-3-1
1
Масип
22
Фреснеда
12
Фернандес
15
Санчес
2
Роша
6
Мончу
71
Перес
29
Кенеди
10
Санчес
19
Плата
14
Гвардиола
4-3-2-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Катена
24
Лежен
11
Гарсия
8
Лопес
23
Валентин
14
Комесанья
7
Палазон
18
Гарсия
10
Камельо
71
Перес
5
Эль-Ямик
5
Эль-Ямик
71
Перес
10
Санчес
11
Мальса
11
Мальса
10
Санчес
6
Мончу
18
Агуадо
18
Агуадо
6
Мончу
14
Гвардиола
20
Плано
20
Плано
14
Гвардиола
29
Кенеди
19
Вайссман
19
Вайссман
29
Кенеди
23
Валентин
2
Мумин
2
Мумин
23
Валентин
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
8
Лопес
8
Трехо
8
Трехо
8
Лопес
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
Остались в запасе
Вальядолид
Райо Вальекано
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Вальядолид - Райо Вальекано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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