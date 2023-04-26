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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Барселона
Райо Вальекано - Барселона: обзор матча 26 апреля 2023
Райо Вальекано
26.04.2023, среда, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
19'
А. Гарсия
53'
Ф. Гарсия
83'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Барселона
Желтая карточка
С. Димитриевски
90'
+1
Замена
А. Мумин
️️️️
О. Валентин
89'
Замена
Р. де Томас
️️️️
С. Камельо
89'
83'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Замена
С. Санчес
️️️️
А. Гарсия
80'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
У. Лопес
80'
79'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Ф. де Йонг
79'
Замена
П. Торре
️️️️
Гави
68'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Педри
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Трехо
63'
61'
Желтая карточка
Рафинья
57'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Торрес
57'
Замена
Ж. Альба
️️️️
М. Алонсо
ГОЛ! 2:0!
Ф. Гарсия
53'
36'
Желтая карточка
Гави
34'
Желтая карточка
Ж. Альба
32'
Желтая карточка
А. Бальде
ГОЛ! 1:0!
А. Гарсия
Пас отдал
С. Камельо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Лежен
20
Баллиу
8
Лопес
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
4-3-2-1
1
тер Стеген
3
Алонсо
33
Араухо
23
Кунде
3
Бальде
8
Педри
21
де Йонг
6
Гави
11
Рафинья
14
Торрес
9
Левандовски
8
Лопес
29
Чаваррия
29
Чаваррия
8
Лопес
23
Валентин
2
Мумин
2
Мумин
23
Валентин
8
Трехо
6
Сисс
6
Сисс
8
Трехо
18
Гарсия
25
Санчес
25
Санчес
18
Гарсия
10
Камельо
9
де Томас
9
де Томас
10
Камельо
3
Алонсо
18
Альба
18
Альба
3
Алонсо
21
де Йонг
24
Гарсия
24
Гарсия
21
де Йонг
8
Педри
19
Кессье
19
Кессье
8
Педри
6
Гави
20
Торре
20
Торре
6
Гави
14
Торрес
31
Фати
31
Фати
14
Торрес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Барселона
30
Мигель Анхель Морро
ВР
13
Диего Лопес
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
13
Диего Лопес
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
Okko
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