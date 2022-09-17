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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Райо Вальекано
Атлетик - Райо Вальекано: обзор матча 17 сентября 2022
Атлетик
17.09.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
3 : 2
Завершен
Райо Вальекано
14'
И. Уильямс
28'
О. Сансет
33'
Н. Уильямс
5'
О. Трехо
80'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Райо Вальекано
Замена
А. Паредес
️️️️
А. Беренгер
90'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
90'
90'
Замена
Бебе
️️️️
О. Трехо
80'
ГОЛ! 3:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Ф. Гарсия
Замена
О. Саррага
️️️️
Н. Уильямс
80'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Муньяин
79'
79'
Замена
А. Мумин
️️️️
Ф. Лежен
79'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
69'
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Комесанья
68'
Желтая карточка
П. Сисс
Замена
А. Эррера
️️️️
О. Сансет
65'
46'
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Валентин
Желтая карточка
Д. Гарсия
45'
ГОЛ! 3:1!
Н. Уильямс
Пас отдал
Е. Альварес
33'
ГОЛ! 2:1!
О. Сансет
Пас отдал
А. Беренгер
28'
21'
Желтая карточка
О. Валентин
ГОЛ! 1:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Д. Гарсия
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
О. Трехо
Пас отдал
С. Камельо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
21
Пабло Муньос
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
18
де Маркос
5
Альварес
26
Мартинес
15
Леке
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
10
Уильямс
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
24
Катена
11
Гарсия
14
Комесанья
23
Валентин
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
10
Камельо
7
Беренгер
4
Паредес
4
Паредес
7
Беренгер
10
Уильямс
6
Саррага
6
Саррага
10
Уильямс
8
Сансет
21
Эррера
21
Эррера
8
Сансет
10
Муньяин
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
24
Лежен
2
Мумин
2
Мумин
24
Лежен
14
Комесанья
8
Лопес
8
Лопес
14
Комесанья
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
8
Трехо
12
Бебе
12
Бебе
8
Трехо
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
Остались в запасе
Атлетик
Райо Вальекано
35
Андер Иру
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
21
Пабло Муньос
ЦФ
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
21
Пабло Муньос
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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