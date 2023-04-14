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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Осасуна
Райо Вальекано - Осасуна: обзор матча 14 апреля 2023
Райо Вальекано
14.04.2023, пятница, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
40'
А. Эрнандес (АГ)
43'
И. Палазон
66'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Осасуна
90'
+6
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
А. Катена
90'
+1
88'
Желтая карточка
М. Гомес
84'
Замена
Х. Крус
️️️️
Э. Барха
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
83'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
А. Гарсия
75'
Замена
С. Санчес
️️️️
С. Комесанья
75'
75'
Замена
А. Будимир
️️️️
Э. Абде
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Трехо
70'
66'
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
А. Орос
57'
Замена
М. Гомес
️️️️
П. Ибаньес
57'
Замена
Р. Пенья
️️️️
И. Видаль
Желтая карточка
А. Гарсия
48'
47'
Желтая карточка
Кике
ГОЛ! 2:0!
И. Палазон
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Эрнандес
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
2
Мумин
20
Баллиу
14
Комесанья
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
4-3-2-1
13
Айтор
22
Видаль
15
Эрнандес
5
Гарсия
23
Санчес
7
Монкайола
19
Ибаньес
10
Орос
11
Барха
10
Эз Абде
19
Кике
18
Гарсия
29
Чаваррия
29
Чаваррия
18
Гарсия
8
Трехо
6
Сисс
6
Сисс
8
Трехо
14
Комесанья
25
Санчес
25
Санчес
14
Комесанья
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
11
Барха
3
Крус
3
Крус
11
Барха
22
Видаль
7
Пенья
7
Пенья
22
Видаль
19
Ибаньес
16
Гомес
16
Гомес
19
Ибаньес
10
Эз Абде
17
Будимир
17
Будимир
10
Эз Абде
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
13
Диего Лопес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
8
Икер Муньос
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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