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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Вальядолид
Райо Вальекано - Вальядолид: обзор матча 04 мая 2023
Райо Вальекано
04.05.2023, четверг, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
48'
Р. де Томас
80'
С. Камельо
84'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Вальядолид
Замена
С. Санчес
️️️️
А. Гарсия
88'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
И. Палазон
88'
84'
ГОЛ! 2:1!
С. Леон
Пас отдал
И. Санчес
ГОЛ! 2:0!
С. Камельо
Пас отдал
А. Гарсия
80'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
68'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. де Томас
68'
66'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Х. Санчес
66'
Замена
Р. Меса
️️️️
А. Агуадо
59'
Замена
С. Леон
️️️️
К. Перес
59'
Замена
И. Санчес
️️️️
Г. Плата
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
Пас отдал
А. Гарсия
48'
25'
Замена
И. Фреснеда
️️️️
Л. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
6
Мончу
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
2
Мумин
20
Баллиу
14
Комесанья
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
9
де Томас
3-2-3-1-1
1
Масип
5
Эль-Ямик
18
Онгла
15
Санчес
2
Перес
18
Эскудеро
6
Мончу
71
Перес
18
Агуадо
19
Плата
9
Ларин
7
Палазон
29
Чаваррия
29
Чаваррия
7
Палазон
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
18
Гарсия
25
Санчес
25
Санчес
18
Гарсия
9
де Томас
10
Камельо
10
Камельо
9
де Томас
2
Перес
22
Фреснеда
22
Фреснеда
2
Перес
18
Агуадо
16
Меса
16
Меса
18
Агуадо
15
Санчес
29
Кенеди
29
Кенеди
15
Санчес
19
Плата
10
Санчес
10
Санчес
19
Плата
71
Перес
11
Леон
11
Леон
71
Перес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вальядолид
13
Диего Лопес
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
20
Оскар Плано
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
20
Оскар Плано
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Райо Вальекано - Вальядолид
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
Okko
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