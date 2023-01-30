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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Райо Вальекано
Вильярреал - Райо Вальекано: обзор матча 30 января 2023
Вильярреал
30.01.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
70'
С. Камельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Райо Вальекано
Желтая карточка
А. Баэна
90'
+6
90'
+4
Замена
М. Эрнандес
️️️️
И. Палазон
87'
Желтая карточка
У. Лопес
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Морено
85'
Замена
К. Фемения
️️️️
Х. Фойт
82'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Капу
81'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Й. Пино
81'
78'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
О. Трехо
78'
Замена
Р. Нтека
️️️️
С. Камельо
70'
ГОЛ! 0:1!
С. Камельо
Пас отдал
О. Трехо
Желтая карточка
Х. Фойт
66'
63'
Замена
У. Лопес
️️️️
П. Сисс
63'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
А. Мартин
52'
Желтая карточка
А. Мартин
35'
Желтая карточка
П. Сисс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Йоргенсен
5
Морено
39
Альбиоль
4
Куэнка
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
10
Баэна
21
Чуквуэзе
10
Пино
7
Морено
4-2-2-2
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Катена
24
Лежен
11
Гарсия
14
Комесанья
6
Сисс
7
Палазон
8
Трехо
10
Камельо
11
Мартин
5
Морено
22
Мохика
22
Мохика
5
Морено
8
Фойт
17
Фемения
17
Фемения
8
Фойт
6
Капу
13
Коклен
13
Коклен
6
Капу
10
Пино
25
Моралес
25
Моралес
10
Пино
11
Мартин
29
Чаваррия
29
Чаваррия
11
Мартин
7
Палазон
2
Эрнандес
2
Эрнандес
7
Палазон
6
Сисс
8
Лопес
8
Лопес
6
Сисс
10
Камельо
11
Нтека
11
Нтека
10
Камельо
8
Трехо
9
Фалькао
9
Фалькао
8
Трехо
Остались в запасе
Вильярреал
Райо Вальекано
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Диего Кольядо
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Диего Лопес
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Диего Кольядо
ЛВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Вильярреал - Райо Вальекано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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