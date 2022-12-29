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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Райо Вальекано
Жирона - Райо Вальекано: обзор матча 29 декабря 2022
Жирона
29.12.2022, четверг, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
34'
В. Кастелланос (П)
75'
С. Саис (П)
2'
С. Камельо
62'
И. Палазон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Райо Вальекано
90'
+1
Замена
П. Чаваррия
️️️️
А. Гарсия
86'
Желтая карточка
Р. Фалькао
Желтая карточка
К. Стуани
79'
79'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Комесанья
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
79'
Желтая карточка
О. Ромеу
77'
75'
Желтая карточка
И. Палазон
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Саис
75'
Замена
С. Саис
️️️️
И. Мартин
72'
Замена
️️️️
Я. Коуто
71'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Р. Рикельме
71'
62'
ГОЛ! 1:2!
И. Палазон
Пас отдал
С. Камельо
62'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Кастелланос
34'
Желтая карточка
А. Мартинес
13'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Камельо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Иван Мартин
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
34
Биль Фаррес
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
14
Самуэль Саис
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
28
Диего Мендес
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
21
Пабло Муньос
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
22
Мартинес
14
Буэно
27
Коуто
5
Лопес
21
Ромеу
24
Гарсия
23
Мартин
17
Рикельме
11
Кастелланос
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
2
Мумин
11
Гарсия
6
Сисс
14
Комесанья
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
10
Камельо
17
Рикельме
19
Вилья
19
Вилья
17
Рикельме
23
Мартин
14
Саис
14
Саис
23
Мартин
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
18
Гарсия
29
Чаваррия
29
Чаваррия
18
Гарсия
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
14
Комесанья
9
Фалькао
9
Фалькао
14
Комесанья
Остались в запасе
Жирона
Райо Вальекано
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
34
Биль Фаррес
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Диего Лопес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
21
Пабло Муньос
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
34
Биль Фаррес
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
21
Пабло Муньос
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Жирона - Райо Вальекано
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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