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Диего Лопес
Новости
Диего Лопес - новости
Завершил карьеру
3 ноября 1981 (44), Парадела
#13 | Вратарь
196 см | 87 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Экс-вратарь «Реала» закончил карьеру в 42 года
2023.12.28 20:45
2
39-летний Диего Лопес – лучший вратарь сезона Примеры по проценту отраженных ударов
2021.09.08 17:52
Фото
Экс-вратарь «Реала» Лопес доставлен в больницу. Он потерял сознание во время матча Примеры
2018.03.04 18:52
4
«Эспаньол» выкупил у «Милана» права на голкипера Диего Лопеса
2017.05.24 12:39
2
Видео
Бывший вратарь «Реала» подписал контракт с «Эспаньолом»
2017.05.24 07:38
1
Диего Лопес не хочет возвращаться в «Милан»
2017.04.20 08:06
Видео
Роналду — голкиперу «Эспаньола» перед матчем: «Ты как будто пересадил себе три тысячи волос»
2017.02.19 01:25
4
Диего Лопес сменит Беговича в «Челси»
2017.01.24 10:08
1
Диего Лопес – лидер Примеры по проценту сейвов
2016.11.08 09:09
«Рома» заинтересована в подписании вратаря «Милана» Лопеса
2016.07.23 07:10
Диего Лопес согласовал с «Челси» условия личного контракта
2016.07.17 19:37
1
Диего Лопес может стать игроком «Челси»
2016.07.01 06:42
1
Диего Лопес хочет вернуться в Испанию
2016.03.09 16:10
Диего Лопес получил предложение от «Бешикташа»
2016.01.20 10:00
Клубы АПЛ интересуются вратарем «Милана»
2016.01.05 23:02
Лопес лечится от тендинита
2015.11.03 12:19
Михайлович считает 16-летнего вратаря Доннарумма лучше Лопеса
2015.10.27 16:09
В воротах «Милана» на матче с «Сассуоло» будет стоять 16-летний вратарь
2015.10.25 06:47
4
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