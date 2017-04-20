Диего Лопес не хочет возвращаться в «Милан»

Голкипер «Эспаньола» Диего Лопес не планирует возвращаться в «Милан», которому он принадлежит. В испанском клубе он выступает на правах аренды, которая рассчитана до окончания текущего сезона.

«У меня была возможность продолжить карьеру в «Челси». Но сейчас сложно сказать, что будет происходить этим летом.

Что касается меня, то я хочу остаться в «Эспаньоле», и дай бог, чтобы так и случилось. Мы все теперь зависим от «Милана», поскольку этот клуб владеет правами на меня. Сейчас там происходят перемены.

Я же стараюсь не забивать себе голову мыслями о будущем и полностью сконцентрирован на игре», – сказал Лопес.

В текущем сезоне 35-летний вратарь провел в составе «Эспаньола» в Примере 29 матчей, в которых пропустил 24 гола.