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    Диего Лопес не хочет возвращаться в «Милан»

    Голкипер «Эспаньола» Диего Лопес не планирует возвращаться в «Милан», которому он принадлежит. В испанском клубе он выступает на правах аренды, которая рассчитана до окончания текущего сезона.

    «У меня была возможность продолжить карьеру в «Челси». Но сейчас сложно сказать, что будет происходить этим летом.

    Что касается меня, то я хочу остаться в «Эспаньоле», и дай бог, чтобы так и случилось. Мы все теперь зависим от «Милана», поскольку этот клуб владеет правами на меня. Сейчас там происходят перемены.

    Я же стараюсь не забивать себе голову мыслями о будущем и полностью сконцентрирован на игре», – сказал Лопес.

    В текущем сезоне 35-летний вратарь провел в составе «Эспаньола» в Примере 29 матчей, в которых пропустил 24 гола.

    Источник: Marca

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    20.04.2017 08:06
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