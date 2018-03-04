Экс-вратарь «Реала» Лопес доставлен в больницу. Он потерял сознание во время матча Примеры

«Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью 1:1 в рамках 27 тура чемпионата Испании.

В конце первого тайма голкипер каталонского клуба Диего Лопес столкнулся с соперником и потерял сознание. Позже 36-летний испанец был доставлен в городскую больницу Леванте.

По данным Mundo Deportivo, сегодняшнюю ночь футболист проведет под наблюдением врачей.

Лопес пополнил состав «Эспаньола» в июле 2017 года, перейдя из «Милана». В текущем сезоне он провел 13 матчей. Прежде также выступал за «Реал».