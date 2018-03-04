Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-вратарь «Реала» Лопес доставлен в больницу. Он потерял сознание во время матча Примеры

Экс-вратарь «Реала» Лопес доставлен в больницу. Он потерял сознание во время матча Примеры

4 марта 2018, 18:52
4

«Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью 1:1 в рамках 27 тура чемпионата Испании.

В конце первого тайма голкипер каталонского клуба Диего Лопес столкнулся с соперником и потерял сознание. Позже 36-летний испанец был доставлен в городскую больницу Леванте.

По данным Mundo Deportivo, сегодняшнюю ночь футболист проведет под наблюдением врачей.

Лопес пополнил состав «Эспаньола» в июле 2017 года, перейдя из «Милана». В текущем сезоне он провел 13 матчей. Прежде также выступал за «Реал».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Эспаньол Лопес Диего
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kovesh
1520179563
Здоровья!!!
Ответить
OfaZavr
1520181279
Здоровья! надеюсь все обойдется.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520185830
Здоровья и скорейшего возвращения на поле.
Ответить
TY13R
1520197778
нормально так получил...
Ответить
Главные новости
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
25
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Все новости
Все новости
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
Вчера, 14:15
8
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+