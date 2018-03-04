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    Экс-вратарь «Реала» Лопес доставлен в больницу. Он потерял сознание во время матча Примеры

    «Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью 1:1 в рамках 27 тура чемпионата Испании.

    В конце первого тайма голкипер каталонского клуба Диего Лопес столкнулся с соперником и потерял сознание. Позже 36-летний испанец был доставлен в городскую больницу Леванте.

    По данным Mundo Deportivo, сегодняшнюю ночь футболист проведет под наблюдением врачей.

    Лопес пополнил состав «Эспаньола» в июле 2017 года, перейдя из «Милана». В текущем сезоне он провел 13 матчей. Прежде также выступал за «Реал».

    Источник: Twitter

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    04.03.2018 18:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +169

      TY13R 5 марта 2018, 00:09

      нормально так получил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 марта 2018, 20:50

      Здоровья и скорейшего возвращения на поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 19:34

      Здоровья! надеюсь все обойдется.

      3
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      Рейтинг: +15

      Kovesh 4 марта 2018, 19:06

      Здоровья!!!

      2
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