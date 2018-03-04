Экс-вратарь «Реала» Лопес доставлен в больницу. Он потерял сознание во время матча Примеры

нормально так получил...
«Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью 1:1 в рамках 27 тура чемпионата Испании.
В конце первого тайма голкипер каталонского клуба Диего Лопес столкнулся с соперником и потерял сознание. Позже 36-летний испанец был доставлен в городскую больницу Леванте.
По данным Mundo Deportivo, сегодняшнюю ночь футболист проведет под наблюдением врачей.
Лопес пополнил состав «Эспаньола» в июле 2017 года, перейдя из «Милана». В текущем сезоне он провел 13 матчей. Прежде также выступал за «Реал».
¡Diego López pasará la noche en el hospital! https://t.co/O0SjAfCd4y #RCDE pic.twitter.com/bT0lNSxuE7— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 4 марта 2018 г.