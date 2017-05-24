«Эспаньол» выкупил у «Милана» права на голкипера Диего Лопеса

Да и правильно. В Милане у него практики нет, а тут вроде вписался в команду. Есть опыт, так что пока будет в форме играть будет, до 2020 вполне. Тут и 40 лет часто не предел, и 42 и 43. Хоть нашли замену Касилье.
Голкипер «Милана» Диего Лопес продолжит карьеру в «Эспаньоле». Страж ворот провел в испанском клубе последний сезон на правах аренды. Сообщается, что 35-летний вратарь подписал соглашение до лета 2020 года, а сумма отступных в его контракт составляет 50 миллионов евро.
В минувшем сезоне Примеры Лопес провел 35 матчей, в которых пропустил 38 голов.