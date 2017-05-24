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    «Эспаньол» выкупил у «Милана» права на голкипера Диего Лопеса

    Голкипер «Милана» Диего Лопес продолжит карьеру в «Эспаньоле». Страж ворот провел в испанском клубе последний сезон на правах аренды. Сообщается, что 35-летний вратарь подписал соглашение до лета 2020 года, а сумма отступных в его контракт составляет 50 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Примеры Лопес провел 35 матчей, в которых пропустил 38 голов.

    Источник: ФК «Эспаньол»

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    24.05.2017 12:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 мая 2017, 15:19

      Да и правильно. В Милане у него практики нет, а тут вроде вписался в команду. Есть опыт, так что пока будет в форме играть будет, до 2020 вполне. Тут и 40 лет часто не предел, и 42 и 43. Хоть нашли замену Касилье.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 мая 2017, 13:14

      Ну и правильно , этот вариант устроит всех, Диего Лопес конечно хороший вратарь , но в Милане есть Доннарумма , а Эспаньолу нужен хороший вратарь и они его получают."Попугаи" вообще по моему растущий проект, в следующем сезоне вполне могут попасть в Европу, или по крайней мере побороться.

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