Лопес лечится от тендинита

Вратарь «Милана» Диего Лопес пропустил последние матчи своей команды из-за заболевания.

«Четыре месяца лечусь от пателлярного тендинита. Делаем с медицинским штабом все возможное. Для того, чтобы вернуться в строй, я тренировался каждый день даже несмотря на боль. Поскольку боль не уходила, пришлось начать специальное лечение».

В последних трех матчах на воротах «Милана» стоял 16-летний Джанлуиджи Доннарумма. На данный момент «Милан» занимает пятое место в таблице чемпионата Италии.