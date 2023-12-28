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Диего Лопес
Трансферы
Диего Лопес - трансферы
Завершил карьеру
3 ноября 1981 (44), Парадела
#13 | Вратарь
196 см | 87 кг
Испания
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Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
28.12.23 / -
Без клуба
Завершил
Завершил
01.07.23 / 28.12.23
Райо Вальекано
Без клуба
Свободный агент
02.07.22 / 01.07.23
Эспаньол
Райо Вальекано
Свободный агент
01.07.17 / 02.07.22
Милан
Эспаньол
Свободный агент
31.08.16 / 30.06.17
Милан
Эспаньол
Аренда
13.08.14 / 01.07.17
Реал
Милан
Свободный агент
25.01.13 / 13.08.14
Севилья
Реал
3,50 млн €
01.07.12 / 25.01.13
Вильярреал
Севилья
3,50 млн €
01.07.07 / 01.07.12
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