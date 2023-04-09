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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетико
Райо Вальекано - Атлетико: обзор матча 09 апреля 2023
Райо Вальекано
09.04.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
85'
Ф. Гарсия
22'
Н. Молина
24'
М. Эрмосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Атлетико
ГОЛ! 1:2!
Ф. Гарсия
Пас отдал
С. Комесанья
85'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Гарсия
83'
73'
Замена
П. Барриос
️️️️
А. Мората
Замена
А. Мумин
️️️️
А. Катена
72'
69'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Я. Карраско
68'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Де Пауль
Красная карточка
Ф. Лежен
62'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
И. Палазон
57'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. де Томас
57'
Замена
О. Трехо
️️️️
У. Лопес
57'
24'
ГОЛ! 0:2!
М. Эрмосо
Пас отдал
Я. Карраско
22'
ГОЛ! 0:1!
Н. Молина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
18
Тома Лемар
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
4-3-2-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Лежен
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
8
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
9
де Томас
4-3-1-2
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
22
Эрмосо
15
Савич
14
Льоренте
7
Де Пауль
6
Коке
10
Карраско
21
Мората
7
Гризманн
24
Катена
2
Мумин
2
Мумин
24
Катена
8
Лопес
8
Трехо
8
Трехо
8
Лопес
7
Палазон
9
Фалькао
9
Фалькао
7
Палазон
9
де Томас
10
Камельо
10
Камельо
9
де Томас
18
Гарсия
11
Мартин
11
Мартин
18
Гарсия
7
Де Пауль
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Де Пауль
21
Мората
8
Барриос
8
Барриос
21
Мората
10
Карраско
18
Лемар
18
Лемар
10
Карраско
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
Okko
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