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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Жирона
Райо Вальекано - Жирона: обзор матча 18 марта 2023
Райо Вальекано
18.03.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Жирона
23'
И. Палазон
34'
О. Трехо
29'
В. Цыганков
52'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Жирона
89'
Замена
Рейньер
️️️️
Б. Гарсия
85'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
Замена
П. Сисс
️️️️
И. Палазон
79'
Замена
С. Санчес
️️️️
С. Комесанья
79'
71'
Желтая карточка
Д. Лопес
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Камельо
66'
Замена
А. Мумин
️️️️
М. Эрнандес
65'
Замена
Р. де Томас
️️️️
О. Трехо
57'
52'
ГОЛ! 2:2!
В. Цыганков
Пас отдал
Х. Эрнандес
46'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Р. Рикельме
46'
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
М. Гутьеррес
Пенальти не реализован!
О. Трехо
41'
37'
Желтая карточка
А. Мартинес
ГОЛ! 2:1!
О. Трехо
Пас отдал
С. Камельо
34'
29'
ГОЛ! 1:1!
В. Цыганков
ГОЛ! 1:0!
И. Палазон
Пас отдал
О. Трехо
23'
Желтая карточка
М. Эрнандес
18'
Желтая карточка
А. Катена
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
10
Борха Гарсия
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
19
Рейньер
АП
36
Рикард Артеро
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Лежен
24
Катена
2
Эрнандес
23
Валентин
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
3-1-1-3-2
13
Газзанига
22
Мартинес
14
Буэно
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Ромеу
11
Цыганков
10
Гарсия
23
Мартин
11
Кастелланос
17
Рикельме
2
Эрнандес
2
Мумин
2
Мумин
2
Эрнандес
7
Палазон
6
Сисс
6
Сисс
7
Палазон
10
Камельо
8
Лопес
8
Лопес
10
Камельо
14
Комесанья
25
Санчес
25
Санчес
14
Комесанья
8
Трехо
9
де Томас
9
де Томас
8
Трехо
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
15
Эрнандес
3
Гутьеррес
10
Гарсия
19
Рейньер
19
Рейньер
10
Гарсия
17
Рикельме
19
Вилья
19
Вилья
17
Рикельме
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
Остались в запасе
Райо Вальекано
Жирона
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Райо Вальекано - Жирона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
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