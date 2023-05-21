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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эспаньол
Райо Вальекано - Эспаньол: обзор матча 21 мая 2023
Райо Вальекано
21.05.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
42'
Р. де Томас (П)
23'
С. Дардер
59'
Н. Меламед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Эспаньол
88'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
С. Дардер
88'
Замена
В. Соуза
️️️️
Н. Меламед
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
И. Палазон
87'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Гарсия
87'
85'
Желтая карточка
О. Хиль
76'
Замена
С. Монтес
️️️️
С. Гомес
Замена
У. Лопес
️️️️
П. Сисс
73'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
О. Трехо
73'
Желтая карточка
А. Катена
70'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. де Томас
67'
67'
Замена
К. Баре
️️️️
Ф. Калеро
59'
ГОЛ! 1:2!
Н. Меламед
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. де Томас
42'
Желтая карточка
О. Трехо
40'
39'
Желтая карточка
Л. Кабрера
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Дардер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Денис Суарес
АП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Лежен
24
Катена
20
Баллиу
14
Комесанья
6
Сисс
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
9
де Томас
3-2-1-3-1
1
Пачеко
12
Калеро
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
5
Оливан
10
Дардер
7
Пуадо
4
Суарес
10
Меламед
13
Хоселу
6
Сисс
8
Лопес
8
Лопес
6
Сисс
7
Палазон
14
Посо
14
Посо
7
Палазон
8
Трехо
9
Фалькао
9
Фалькао
8
Трехо
18
Гарсия
11
Мартин
11
Мартин
18
Гарсия
9
де Томас
10
Камельо
10
Камельо
9
де Томас
21
Гомес
23
Монтес
23
Монтес
21
Гомес
10
Меламед
5
Соуза
5
Соуза
10
Меламед
10
Дардер
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Дардер
12
Калеро
88
Баре
88
Баре
12
Калеро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
28
Диего Мендес
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
28
Диего Мендес
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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