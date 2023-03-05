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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетик
Райо Вальекано - Атлетик: обзор матча 05 марта 2023
Райо Вальекано
05.03.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Атлетик
90'
+3
Красная карточка
О. Сансет
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Палазон
87'
83'
Замена
У. Венцедор
️️️️
О. Саррага
83'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Валентин
80'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
80'
76'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Леке
72'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
71'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
Замена
Р. де Томас
️️️️
С. Камельо
66'
Желтая карточка
А. Мумин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
2
Мумин
24
Лежен
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
4-2-3-1
13
Агирресабала
15
Леке
26
Мартинес
3
Вивиан
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
6
Саррага
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
7
Палазон
25
Санчес
25
Санчес
7
Палазон
10
Камельо
9
де Томас
9
де Томас
10
Камельо
15
Леке
18
де Маркос
18
де Маркос
15
Леке
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
6
Саррага
12
Венцедор
12
Венцедор
6
Саррага
7
Беренгер
9
Уильямс
9
Уильямс
7
Беренгер
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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