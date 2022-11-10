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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Сельта
Райо Вальекано - Сельта: обзор матча 10 ноября 2022
Райо Вальекано
10.11.2022, четверг, 21:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Сельта
Замена
Р. Нтека
️️️️
А. Гарсия
89'
Желтая карточка
С. Санчес
87'
82'
Замена
О. Родригес
️️️️
Г. Вейга
81'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Р. Тапиа
Замена
О. Трехо
️️️️
С. Комесанья
70'
Замена
П. Сисс
️️️️
У. Лопес
70'
65'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Г. Пасьенса
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Палазон
59'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. Фалькао
59'
Желтая карточка
О. Валентин
54'
53'
Желтая карточка
Г. Пасьенса
Желтая карточка
Ф. Лежен
43'
Желтая карточка
Р. Фалькао
42'
Желтая карточка
А. Гарсия
40'
Желтая карточка
С. Комесанья
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
4-3-2-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Лежен
20
Баллиу
14
Комесанья
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
9
Фалькао
3-3-1-1-2
1
Маркесин
4
Айду
30
Мингеса
14
Нуньес
20
Васкес
13
Тапиа
22
Галан
10
Вейга
23
Перес
10
Серви
9
Пасьенса
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
14
Комесанья
8
Трехо
8
Трехо
14
Комесанья
18
Гарсия
11
Нтека
11
Нтека
18
Гарсия
7
Палазон
25
Санчес
25
Санчес
7
Палазон
9
Фалькао
10
Камельо
10
Камельо
9
Фалькао
13
Тапиа
8
Бельтран
8
Бельтран
13
Тапиа
10
Вейга
14
Родригес
14
Родригес
10
Вейга
9
Пасьенса
10
Аспас
10
Аспас
9
Пасьенса
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сельта
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
25
Иван Вильяр
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Райо Вальекано - Сельта
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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