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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Райо Вальекано
Валенсия - Райо Вальекано: обзор матча 03 апреля 2023
Валенсия
03.04.2023, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
81'
Д. Клюйверт (П)
9'
С. Комесанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Райо Вальекано
90'
+8
Желтая карточка
А. Катена
Замена
И. Мориба
️️️️
А. Алмейда
88'
83'
Замена
Р. де Томас
️️️️
О. Валентин
83'
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Палазон
83'
Замена
А. Мумин
️️️️
С. Камельо
81'
Желтая карточка
И. Баллиу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Клюйверт
81'
66'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
О. Трехо
Замена
У. Дуро
️️️️
Э. Кавани
63'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
У. Гильямон
62'
59'
Замена
У. Лопес
️️️️
А. Гарсия
Замена
Ю. Муса
️️️️
Н. Гонсалес
46'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
36'
Желтая карточка
Т. Корреа
27'
23'
Желтая карточка
О. Валентин
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Комесанья
Пас отдал
А. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
4
Дьякаби
39
Озкаджар
14
Корреа
22
Гильямон
8
Алмейда
6
Гонсалес
16
Лино
19
Клюйверт
10
Кавани
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
24
Катена
11
Гарсия
23
Валентин
14
Комесанья
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
10
Камельо
8
Алмейда
6
Мориба
6
Мориба
8
Алмейда
6
Гонсалес
80
Муса
80
Муса
6
Гонсалес
22
Гильямон
70
Кастильехо
70
Кастильехо
22
Гильямон
10
Кавани
9
Дуро
9
Дуро
10
Кавани
8
Трехо
29
Чаваррия
29
Чаваррия
8
Трехо
10
Камельо
2
Мумин
2
Мумин
10
Камельо
18
Гарсия
8
Лопес
8
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
25
Санчес
25
Санчес
7
Палазон
23
Валентин
9
де Томас
9
де Томас
23
Валентин
Остались в запасе
Валенсия
Райо Вальекано
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Диего Лопес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Валенсия - Райо Вальекано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
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