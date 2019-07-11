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Икер Касильяс
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
3
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
3
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
4
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Все новости
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
25
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
1
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
4
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
44
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
21
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
5
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
4
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
6
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
6
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
4
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
46
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
5
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
11
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
5
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
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Икер Касильяс - статьи
Вратарь
Имя
Икер
Фамилия
Касильяс
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Мостолес
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
20 мая 1981 (41 год)
Рост
185
Вес
79
Статистика
Новости
Статьи
Посты
11.07.2019 17:47
У Испании на ЧМ-2010 было все: легенды в составе, суперфорвард, правильная тактика
Поэтому она и победила на том чемпионате мира.
8
18.05.2019 01:00
История Касильяса – трагедия. Он был идеальным футболистом, но карьера очень больно рассыпалась
Легенда, которую выгнали из родного клуба, не приняли в слабом чемпионате и настигли проблемы с сердцем
7
03.04.2018 13:35
Касильяс – легенда, но на его карьеру грустно смотреть
У великого голкипера все плохо.
16
24.03.2017 12:00
«Реал» ищет нового вратаря. Кто это будет?
У «Реала» проблемы с вратарской позицией. «Бомбардир» предлагает список футболистов, которые решат этот вопрос.
15
20.03.2017 09:55
Жалобы «ПСЖ», трудности Черышева, салют «Ростову». Главные материалы недели на «Бомбардире»
За что мы обожаем Тимофея Калачева. Что сейчас происходит с Икером Касильясом. Почему «Рубин» − загадка чемпионата России. «Бомбардир» сжимает все темы и материалы прошедшей недели в один дайджест.
18.03.2017 12:00
«Я завершу карьеру, когда уйдет Буффон». Как дела у Икера Касильяса
Икер Касильяс уже два года играет в «Порту» вместо родного «Реала» и давно не вызывается в сборную. «Бомбардир» рассказывает, как легенда испанского футбола живет в Португалии.
9
23.02.2017 07:00
Каким был матч «Порту» и «Ювентуса». Репортаж из Португалии
Валерий Малев специально для «Бомбардира» − с материалом о том, как выглядит Лига чемпионов в Порту и почему там все здорово, даже несмотря на поражение от «Ювентуса».
5
17.12.2016 23:00
Гончаренко зарабатывает в ЦСКА в 5 раз меньше Слуцкого. «РБ Лейпциг» снова возглавил таблицу Бундеслиги. Дайджест событий дня
Стала известна зарплата Виктора Гончаренко в ЦСКА. Икер Касильяс хочет сыграть на чемпионате мира в России. «Челси» продолжает крушить соперников по АПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
5
28.09.2016 13:00
100-й гол Чичарито, 95 мячей Роналду и худшая серия «Реала» при Зидане. Главные цифры 2 тура ЛЧ
Игуаин не забивал в гостях 1756 дней, ЦСКА семь лет не побеждает дома англичан, Шюррле – первый немец, забивший в ЛЧ за четыре клуба. «Бомбардир» – о самых интересных цифрах вчерашнего игрового дня.
7
15.07.2016 19:00
Слуцкий, Месси и еще четыре главных неудачника лета
Сборная Португалии сенсационно выиграла Евро-2016, а Гризманн влюбил в себя весь мир. Триумфаторы ликуют, но не для всех футбольных персон лето вышло столь крутым. «Бомбардир» рассказывает о тех, кого настигла большая футбольная неудача.
8
01.07.2016 20:25
Неймар продлил контракт с «Барселоной». Сборная России нашла соперника из Океании. Дайджест событий дня
Оскар и Луис Адриано могут перейти в «Зенит». Дель Боске рассказал о конфликте с Касильясом. «ПСЖ» подписал Бен Арфа, а «Ман Сити» – Нолито. «Бомбардир собирает главные новости дня в одном материале.
3
23.05.2016 16:00
Лошади на поле, крах команды Касильяса и нелепый танец Пардью. Кубковые страсти выходных
В топ-5 европейских лиг четыре чемпиона ожидаемо выиграли Кубок, «Порту» с Касильясом снова остался без титулов, «Шахтер» выиграл трофей и загрустил, а фанаты опозорили победу «Хиберниана» спустя 114 лет. Как прошли финалы Кубков в Европе – вкратце вспоминает «Бомбардир».
2
12.04.2016 15:00
Просто космос. Лучшие сэйвы в истории
От вратарей в футболе часто зависит итоговый успех команды. В День космонавтики «Бомбардир» предлагает полюбоваться на космические спасения голкиперов. Почти так же круто, как подвиг Юрия Гагарина.
10
30.03.2016 08:00
Сара Карбонеро – девушка, на которой женился Икер Касильяс
Икер Касильяс установил рекорд Европы по количеству матчей за сборную, а также чаще всех в мире проводил «сухие» игры. «Бомбардир» показывает, кто же являлся главным вдохновителем знаменитого вратаря.
5
17.03.2016 23:30
«Спарта» разгромила «Лацио» в Лиге Европы. Азар договорился с «Реалом». Дайджест событий дня
Месси установил личный рекорд в Лиге чемпионов. Слуцкий подписал контракт с РФС. Судью Низовцева отстранили от работы в чемпионате России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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