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Икер Касильяс
Главные новости
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
3
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
3
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
4
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Все новости
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
25
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
1
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
4
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
44
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
21
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
5
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
4
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
6
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
6
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
4
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
46
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
5
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
11
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
5
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
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18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
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18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
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Икер Касильяс - новости
Вратарь
Имя
Икер
Фамилия
Касильяс
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Мостолес
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
20 мая 1981 (41 год)
Рост
185
Вес
79
Статистика
Новости
Статьи
Посты
21 февраля
07:59
Касильяс ответил Пике: «Барселоне» за два года не назначили ни одного пенальти и не давали красных. Это тики-така?»
5
3 февраля
08:58
Только 2 игрока провели 200 матчей за «Реал» в более раннем возрасте, чем Винисиус
14 января
12:37
Касильяс назвал трех лучших вратарей в мире
4
15 декабря 2022
08:30
«Альварес фолил на Ливаковиче, а не наоборот». Касильяс – о пенальти Аргентины в ворота Хорватии
2
12 ноября 2022
13:21
Видео
Касильяс пошутил над тем, что его не вызвали в сборную Испании на ЧМ-2022
1
11 октября 2022
15:15
Касильяс отреагировал на 700-й гол Роналду в клубной карьере
10 октября 2022
09:09
Футболист-гей Кавалло раскритиковал Касильяса и Пуйоля
8
9 октября 2022
21:46
«Я совершил ошибку». Пуйоль – про шутку с Касильясом
5
18:36
«Мой аккаунт взломали». Касильяс – о своем сообщении о том, что он гей
5
17:56
Касильяс удалил сообщение о том, что он гей
6
17:51
«Пришло время рассказать нашу историю, Икер». Пуйоль – Касильясу
7
17:15
Касильяс сообщил, что он гей
15
12 сентября 2022
11:41
Касильяс назвал пятерку лучших вратарей мира
3
6 сентября 2022
23:14
Месси проводит 19-й сезон в Лиге чемпионов. Только у одного игрока больше
5
15 мая 2022
01:14
Пике: «Касильяс из-за Моуринью не разговаривал со мной в сборной Испании»
6
7 апреля 2022
14:43
Касильяс – о Бензема: «Человек-паук, президент США, твой ангел-хранитель. Он бог!»
6
16 марта 2022
01:08
Роналду побил рекорд Касильяса по числу сыгранных минут в ЛЧ
4
22 ноября 2021
13:37
Сафонов – о вратаре с идеальной карьерой: «Касильяс. Играл всю жизнь в одном клубе»
11
12 ноября 2021
08:09
Бускетс сравнялся с Хави по матчам за сборную Испании – 133. Больше только у Касильяса и Рамоса
21 октября 2021
11:45
Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках
3
16 сентября 2021
08:38
Месси – четвертый футболист, сыгравший 150 матчей в Лиге чемпионов
1
15 сентября 2021
22:42
Видео
УЕФА показал лучшие сейвы Касильяса в Лиге чемпионов по случаю годовщины его дебюта
26 августа 2021
10:23
Кафанов: «Тренер Касильяса говорил мне, что Акинфеев ментально силeн так же, как Икер»
2
14 июля 2021
16:54
Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит»
6
13 июля 2021
15:57
Перес – о словах про Рауля и Касильяса: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас»
2
22 марта 2021
11:23
Месси обогнал Касильяса по числу матчей в Примере. До рекорда – 111 игр
13 марта 2021
11:38
Касильяс расстался с женой после 12 лет отношений
2
2 марта 2021
09:43
Винисиус – самый молодой игрок «Реала» после Рауля, Касильяса и Камачо, сыгравший 100 матчей за клуб
4
23 февраля 2021
09:58
Фото
IFFHS: Роналду – единственный футболист, сыгравший более 1000 матчей в ХХI веке
6
16 февраля 2021
21:53
Буффон – лучший вратарь XXI века по версии IFFHS. Касильяс – второй, Чех – третий
13
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