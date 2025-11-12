Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Икер Касильяс
Новости
Икер Касильяс - новости
Завершил карьеру
20 мая 1981 (45), Мостолес
#12 | Вратарь
185 см | 79 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Касильяс – сборной Аргентины: «У вас не будет четвертой звезды!»
16 июля
2
Вратарь сборной Испании Симон установил рекорд чемпионата мира
3 июля
6
Реакция Касильяса на отсутствие игроков «Реала» в заявке сборной Испании на ЧМ-2026
27 мая
3
Касильяс прокомментировал драку в «Реале»: «В наше время тоже бывало»
10 мая
Нойер догнал Месси по важному показателю в ЛЧ
7 апреля
Видео
Сын Касильяса расплакался после поражения в детском Эль Класико
2 апреля
Фото
Топ-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
6 февраля
1
Беллингем стал рекордсменом Лиги чемпионов
28 января
Российский футболист оформил покер в ворота команды Касильяса
2025.11.12 23:32
1
Домработница обокрала Касильяса: подробности
2025.10.24 18:43
3
Нойер повторил рекорд Касильяса в ЛЧ
2025.10.01 00:41
Фото
Акинфеев проводит серии пенальти лучше Нойера, Касильяса, Буффона
2025.06.04 16:35
5
Только два игрока провели больше матчей в ЛЧ, чем Томас Мюллер
2025.04.17 01:09
1
Только один игрок «Реала» сыграл в ЛЧ больше матчей, чем Модрич
2025.04.08 22:48
Бывшая порнозвезда: «Если вы спросите, каким Касильяс был любовником, я отвечу, что как футболист он лучше»
2025.02.05 18:33
4
Фото
В Испании сообщили об отношениях Касильяса с порнозвездой
2025.01.30 23:59
6
Фото
Пике потроллил Касильяса по итогам Эль Класико
2025.01.13 15:41
Лучшие игроки «Реала» в 21-м веке по версии Goal
2024.11.04 19:40
4
Куртуа составил лучшую команду в истории футбола
2024.09.19 14:20
7
Реакция Касильяса на уход Нойера из сборной Германии
2024.08.22 00:29
Только у одного вратаря процент отраженных ударов на Евро выше, чем у Пикфорда
2024.07.08 17:43
1
Лучшие игроки в истории Евро по версии FourFourTwo: Роналду – на 4-м месте
2024.06.10 23:11
2
Беллингем побил рекорд Касильяса
2024.06.02 09:59
Фото
Касильяс побрился налысо в день своего 43-летия
2024.05.20 22:37
1
Касильяс ответил, кто должен сыграть за «Реал» в финале ЛЧ – Куртуа или Лунин
2024.05.10 21:21
1
Нойер побил рекорд Касильяса в ЛЧ
2024.04.18 01:08
1
Касильяс поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»
2024.04.09 13:24
Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего вратаря XXI века
2024.03.06 12:26
4
Нойер повторил рекорд Касильяса в ЛЧ
2024.03.06 01:27
Фото
Символическая сборная «Реала» в 21-м веке по версии Ла Лиги
2024.01.18 00:37
1
1
2
3
4
5
Главные новости
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
2
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
3
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
12
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
30
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+