Бывшая порнозвезда: «Если вы спросите, каким Касильяс был любовником, я отвечу, что как футболист он лучше»

Экс-порнозвезда, а ныне модель Only Fans Клаудия Бавель подтвердила, что была в отношениях с Икером Касильясом.
Она заявила, что после публикации совместных фотографий бывший капитан «Реала» перестал выходить на связь.
Также она сказала, что Касильяс в футболе проявлял себя лучше, чем в постели.
«Если вы спросите меня, каким Икер был любовником, я отвечу, что как футболист он лучше», – цитирует девушку Daily Mail.
- Касильяс на 15 лет старше Клаудии Бавель.
- Икер в 2021 году развелся с журналисткой Сарой Карбонеро.