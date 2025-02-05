Бывшая порнозвезда: «Если вы спросите, каким Касильяс был любовником, я отвечу, что как футболист он лучше»

Экс-порнозвезда, а ныне модель Only Fans Клаудия Бавель подтвердила, что была в отношениях с Икером Касильясом.

Она заявила, что после публикации совместных фотографий бывший капитан «Реала» перестал выходить на связь.

Также она сказала, что Касильяс в футболе проявлял себя лучше, чем в постели.

«Если вы спросите меня, каким Икер был любовником, я отвечу, что как футболист он лучше», – цитирует девушку Daily Mail.