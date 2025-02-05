Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Бывшая порнозвезда: «Если вы спросите, каким Касильяс был любовником, я отвечу, что как футболист он лучше»

Бывшая порнозвезда: «Если вы спросите, каким Касильяс был любовником, я отвечу, что как футболист он лучше»

Экс-порнозвезда, а ныне модель Only Fans Клаудия Бавель подтвердила, что была в отношениях с Икером Касильясом.

Она заявила, что после публикации совместных фотографий бывший капитан «Реала» перестал выходить на связь.

Также она сказала, что Касильяс в футболе проявлял себя лучше, чем в постели.

«Если вы спросите меня, каким Икер был любовником, я отвечу, что как футболист он лучше», – цитирует девушку Daily Mail.

  • Касильяс на 15 лет старше Клаудии Бавель.
  • Икер в 2021 году развелся с журналисткой Сарой Карбонеро.

Новости по теме
В Испании сообщили об отношениях Касильяса с порнозвездой 7
Пике потроллил Касильяса по итогам Эль Класико
Лучшие игроки «Реала» в 21-м веке по версии Goal 4
Источник: Daily Mail

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.02.2025 18:33
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fju-2
1738772525
Не получилось стать порноактёром, т.к. любовник из Касильяса никакущий. Пришлось пойти по наклонной и стать футболистом))
Ответить
subbotaspartak
1738773127
У него контракт с тобой был? работают профессионалы.
Ответить
Cleaner
1738777817
Какая ФУТБОЛЬНАЯ новость!!!...)))
Ответить
n876
1738788146
перестал выходить на связь.==== Канеш она теперь будет его обхаивать по всякому.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 