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    • Касильяс поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»

    Касильяс поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»

    Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс перед первым матчем мадридцев в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» высказался о шансах мадридцев пройти английский клуб.

    «Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе. Я считаю, что в этом году «Реал» способен не только выбить «Манчестер Сити», но и выиграть Лигу чемпионов. Да, «Сити» – отличная команда, но все по-особенному, когда в соперниках «Реал». Это лучшая пара 1/4 финала из возможных.

    На скамейках два лучших тренера, Пеп и Карло. Оба переизобрели себя в последние годы. Гвардиола, например, теперь играет с чистой «девяткой» в лице Холанда», – сказал Касильяс.

    • Игра состоится сегодня и начнется в 22:00 мск.
    • Ответная встреча пройдет 17 апреля.
    • «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

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    Источник: Defensa Central

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