Касильяс поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс перед первым матчем мадридцев в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» высказался о шансах мадридцев пройти английский клуб.

«Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе. Я считаю, что в этом году «Реал» способен не только выбить «Манчестер Сити», но и выиграть Лигу чемпионов. Да, «Сити» – отличная команда, но все по-особенному, когда в соперниках «Реал». Это лучшая пара 1/4 финала из возможных.

На скамейках два лучших тренера, Пеп и Карло. Оба переизобрели себя в последние годы. Гвардиола, например, теперь играет с чистой «девяткой» в лице Холанда», – сказал Касильяс.