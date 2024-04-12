Гвардиола встал на защиту Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с критикой в адрес нападающего Эрлинга Холанда.
«Холанд – молодой игрок, ему есть куда расти. Эрлинга выключили из игры в матче с «Реалом»? У него самая сложная позиция на поле.
Рядом с ним всегда были два центральных защитника. Это нелегко. Двое против одного. Они находились очень близко и хорошо выполняли свою работу.
Что нужно сделать Холанду для получения «Золотого мяча»? Ему нужно больше играть, выносить уроки из того, что необходимо делать.
Но целью является не «Золотой мяч», а завоевание трофеев – и он ее достиг. Выиграли бы мы пять турниров в прошлом году без него? Без шансов», – сказал Гвардиола.
- 1-й четвертьфинал ЛЧ против «Реала» завершился со счетом 3:3.
- Матч в Манчестере состоится в среду, 17 апреля.
- У Холанда 36 голевых действий в 37 матчах этого сезона.