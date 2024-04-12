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    Гвардиола встал на защиту Холанда

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с критикой в адрес нападающего Эрлинга Холанда.

    «Холанд – молодой игрок, ему есть куда расти. Эрлинга выключили из игры в матче с «Реалом»? У него самая сложная позиция на поле.

    Рядом с ним всегда были два центральных защитника. Это нелегко. Двое против одного. Они находились очень близко и хорошо выполняли свою работу.

    Что нужно сделать Холанду для получения «Золотого мяча»? Ему нужно больше играть, выносить уроки из того, что необходимо делать.

    Но целью является не «Золотой мяч», а завоевание трофеев – и он ее достиг. Выиграли бы мы пять турниров в прошлом году без него? Без шансов», – сказал Гвардиола.

    • 1-й четвертьфинал ЛЧ против «Реала» завершился со счетом 3:3.
    • Матч в Манчестере состоится в среду, 17 апреля.
    • У Холанда 36 голевых действий в 37 матчах этого сезона.

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    Источник: AS

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    12.04.2024 21:55
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