Гвардиола встал на защиту Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с критикой в адрес нападающего Эрлинга Холанда.

«Холанд – молодой игрок, ему есть куда расти. Эрлинга выключили из игры в матче с «Реалом»? У него самая сложная позиция на поле.

Рядом с ним всегда были два центральных защитника. Это нелегко. Двое против одного. Они находились очень близко и хорошо выполняли свою работу.

Что нужно сделать Холанду для получения «Золотого мяча»? Ему нужно больше играть, выносить уроки из того, что необходимо делать.

Но целью является не «Золотой мяч», а завоевание трофеев – и он ее достиг. Выиграли бы мы пять турниров в прошлом году без него? Без шансов», – сказал Гвардиола.